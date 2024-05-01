Премьера фильма на платформе состоится 1 мая.

Документальный фильм о войне в Украине "Довга доба" был создан режиссером Аланом Бадоевым и телеканалом "1+1 Украина". Он разрабатывался 1,5 года, а для показа на экранах собрали 200 часов видеоматериалов.

Премьера кинофильма на платформе Netflix, к созданию которого присоединились 12 тысяч украинцев, запланирована на 1 мая.

"Довга доба" - это документальное путешествие по жизни украинцев во время войны. Каждая история в ленте - кино, которое снимали наши герои на свои гаджеты. Этот проект - не просто еще один фильм о войне, а уникальное свидетельство трагических событий и преступлений России глазами украинцев, чтобы никто и никогда не смог переписать нашу историю. Это 120 минут о прошлом ради будущего.

Первый показ ленты состоялся 21 ноября 2023 года, в День Достоинства и Свободы. Премьера состоялась в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

В феврале 2024 года Алан Бадоев представил документальную ленту в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Кроме того, фильм "Довга доба" одержал победу на кинофестивале "Cinema for Victory". Тогда команда режиссера заявила, что отдаст награду в размере 100 тысяч гривен на лечение раненых бойцов.

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