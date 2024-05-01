Виктория Ши - отныне консульская представительница министерства, созданная на основе реального человека.

Министерство иностранных дел Украины создало тандем с экс-участницей "Холостяка" Розали Номбре. Ее внешность использовали для создания цифровой консульской представительницы - Виктории Ши.

Последняя будет появляться на официальных ресурсах МИД Украины, представлять ведомство на веб-сайте и страницах в соцсетях, а также сможет включаться в эфиры на телевидении и радио во время резонансных событий за рубежом, отмечается на сайте ведомства. Министерство акцентирует:

"Важно отметить, что консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, а с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория Ши".

Как представилась Виктория в своем первом официальном обращении к украинцам, ее работа будет заключаться в следующем: "Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за рубежом, реагировать на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости".

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Виктория Ши - это инновация, созданная для эффективной коммуникации и помощи украинцам. Это экономия времени и ресурсов МИД, подчеркнул Кулеба.

Каждый ролик-обращение Виктории Ши будет иметь уникальный QR-код, по которому можно перейти на текстовую версию ее комментария. Это главный маркер аутентичности видео, все другие ролики, без QR-кода, будут считаться подделкой, отметили в МИД.

Также там подчеркнули, что Виктория Ши - лишь помощник, а не замена для экс-спикера МИД Олега Николенко. Ведомство уже провело конкурс, чтобы назначить другого человека на его должность.

Приостановление консульских услуг МИД за рубежом - развеяны мифы

23 апреля Украина приняла решение приостановить консульские услуги для мужчин за рубежом. Речь идет о том, что на ограниченное время эта категория украинцев не сможет подать заявление в посольство для восстановления паспорта и тому подобное. В целом, решение касается всех документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ".

В МИД уточнили, что все заявления украинцев, поданные до 23 апреля 2024 года, обрабатываются. В то же время там опровергли ряд мифов относительно решения о приостановлении консульских услуг.

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