Москва больше не друг: торговля между Турцией и Россией обвалилась вниз из-за США

Минфин США может ударить по турецким банкам вторичными санкциями, если они будут причастны к экспорту, используемому в войне против Украины.

Турецкий экспорт в Россию упал в начале 2024 года. Это может свидетельствовать о том, что американские меры по ограничению торговли товарами, которые Москва использует в войне против Украины, начинают приносить свои плоды.

Экспорт из Турции в Россию за первые три месяца этого года упал на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,1 млрд долларов, согласно подсчетам Financial Times.

Снижение произошло после того, как в конце декабря администрация Байдена издала указ, на основе которого министерство финансов может налагать на банки вторичные санкции, если они работают с компаниями, на которые распространяются запреты США из-за их связей с российским военно-промышленным комплексом. Белый дом ввел эту меру, чтобы помешать торговле такими товарами, как микрочипы, которые нужны для войны против Украины.

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Таким образом, проблемы возникли в странах, которые поставляли России запрещенные товары, а это Китай и ОАЭ, бывшие советские республики, включая Армению и Казахстан, а также Турция. Кремль же пожаловался на "беспрецедентное, открытое, агрессивное давление" со стороны США на банки в Турции.

Резкое падение экспорта из Турции в Россию было зафиксировано с декабря 2023 года по февраль 2024 года, после чего в марте произошло небольшое восстановление. Торговля остается ниже уровня марта 2023 года, что может свидетельствовать о том, что турецкие банки выверяют свою стратегию соблюдения санкций.

Сезонный сельскохозяйственный экспорт внес свой вклад в общее падение, но основная часть снижения произошла из-за сокращения экспорта механических товаров, транспортных средств и других категорий экспорта, который быстро увеличился после 24 февраля 2022 года.

В список "высокоприоритетных" товары, попадание которых в российский оборонный сектор особенно беспокоит, входят шарикоподшипники, лазеры и компьютерное оборудование. Экспорт Турции наиболее чувствительных из этих товаров составил 8,8 миллиона долларов в декабре, затем упал до 2,2 миллиона долларов в феврале и немного возрос до 5,2 миллиона долларов в марте.

Признаки замедления турецко-российской торговли также наблюдаются на фоне улучшения отношений Анкары с Вашингтоном в этом году.

Отношения США и Турции - последние новости

Президент Реджеп Тайип Эрдоган снял свое вето на вступление Швеции в НАТО, а США согласились продать Турции истребители F-16 на миллиарды долларов.

Кроме того, министр энергетики Турции заявил, что Анкара стремится "диверсифицировать" свои поставки энергоресурсов в то время, когда она зависит от российского газа и нефти для обеспечения своей экономики стоимостью в 1 миллиард долларов. В частности, турецкая сторона ведет переговоры в амерканской компанией для заключения многомиллиардной сделки по покупке сжиженного природного газа.

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