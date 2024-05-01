Захватчики били из пушек, сбрасывали на население бомбы и использовали большое количество ударных дронов.

На Ореховском и Херсонском направлениях фронта на юге Украины произошел ряд боев и огневых дуэлей, во время которых украинские защитники "отминусовали" почти сотню российских захватчиков.

"Предыдущие сутки в операционной зоне прошли в контрбатарейном противостоянии и отражении вражеских штурмов. Враг не оставлял попыток выбить наши подразделения с занятых позиций, однако не достиг успеха", - отмечают в Силах обороны юга Украины.

В частности, на Ореховском направлении оккупанты совершили пять штурмов: три - в районе Старомайорского, по одному - в районах Роботино и Малой Токмачки. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины было два бесполезных штурма россиян. Понеся потери, они отошли на свои исходные позиции.

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Кораблей флота противника в Черном и Азовском морях не наблюдается. Ракетоносители находятся в пунктах базирования, в основном в Новороссийске. Пытаясь сохранить корабельно-катерный состав, враг постоянно меняет места стоянок.

Говорится, что в течение суток украинские военные получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 99 человек. Также враг потерял 12 единиц вооружения и военной техники: миномет, две единицы автобронетехники, станцию радиоэлектронной борьбы, три камеры видеонаблюдения, три аэрофотостанции, лодку и генератор.

Вместе с тем оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы, нанесли многочисленные авиационные удары с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет, использовали большое количество ударных дронов разных типов, продолжили аэроразведку.

"В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 75 разведывательных БпЛА. Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил 182 FPV-дрона, сбросил с БпЛА различных модификаций 195 осколочных боеприпасов. В Херсоне и 12 населенных пунктах Херсонщины повреждены частные жилые дома, магазин и башня сотовой связи", - рассказали в ВСУ.

На Николаевщине вражеская артиллерия обстреляла Очаковскую и Куцурубскую громады - повреждена сельхозтехника, хозяйственная постройка, на Днепропетровщине - Никополь, Марганецкую и Покровскую громады - ранен гражданский человек, повреждены частные жилые дома, многоэтажки, дошкольное учреждение, кафе, магазины, АЗС и линии электропередачи. На Запорожье оккупанты били из артиллерии по 6 населенным пунктам, в результате чего также повреждено жилье граждан.

Напомним, 29 апреля на Ореховском направлении оккупанты совершили семь неудачных штурмов: четыре - в районе Старомайорского и три - в районе Приютного. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины было три бесполезных штурма. Всего в течение тех же суток ВСУ получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на двух указанных направлениях на 179 человек. Также враг потерял 18 единиц вооружения и военной техники: танк, миномет, 14 единиц автобронетехники, аэрофотостанцию и БпЛА.

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