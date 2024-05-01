В войне фактор неожиданности играет самую принципиальную роль, подчеркнул эксперт.

Российско-украинская война продолжается, и украинские пилоты продолжают обучение на западных самолетах F-16, которые уже этим летом должны передать Киеву.

"Противник не готов и не может быть готов к борьбе с этой машиной. Самое главное - это система прицеливания самолета. Он будет невероятно хорош в борьбе с носителями КАБов. Сами бомбы сбить невозможно, а вот носитель - Су-34 - запросто. Пара самолетов F-16 - это уже 12 ракет", - сказал в эфире телемарафона военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Он добавил, что "даже если у Су-34 получится уклониться от двух ракет, то третья или четвертая точно его найдет". Эксперт также подчеркнул важность фактора неожиданности получения Украиной западных самолетов.

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"Фактор неожиданности играет самую принципиальную роль в войне. F-16 движется со скоростью 2 400 километров в час, засечь они их не смогут. И не сомневаюсь, как только первые машины заработают в режиме тьмы, у противника появятся серьезные потери. Мы узнаем о получении этих самолетов, когда ежедневно в течение недели-полторы начнет появляться информация о том, что начали падать Су-34 неестественным способом. Дальше они уже сделают выводы", - рассказал Черник.

Продолжается полномасштабная война в Украине - что надо знать

Накануне положительный прогноз насчет сроков передачи Украине западных самолетов F-16 дал посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен. Он отметил, что процесс предоставления нашей стране таких самолетов сложный, поскольку сами борта являются только одной из составляющих.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что уже готовят способы защитить западные самолеты в Украине. По словам представителя ВС Ильи Евлаша, это вопрос колоссальных средств.

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