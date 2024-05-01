Отмечается, что легализация ЧВК в Украине даст много преимуществ как для государства, так и для населения.

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о международных оборонных компаниях в Украине. Инициатором выступает народный депутат Сергей Гривко.

"Послевоенное состояние экономики Украины, на которое будут возложены задачи по восстановлению населенных пунктов, объектов инфраструктуры, проведение реформ на разных уровнях, - потребует стабильности в секторе безопасности, дополнительных инвестиций и поступлений в государственный бюджет", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Предлагается разрешить оборонным кампаниям действовать за рубежом, охраняя объекты, людей или территории тех или иных государств. Из пояснительной записки становится понятно, что законопроект предлагает решить сразу несколько ключевых проблем, которые встанут перед Украиной после демобилизации военных и окончания войны:

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повышение уровня внешней и внутренней безопасности;

увеличение доходов Государственного бюджета Украины;

развитие и безопасность общин;

содействие социально-психологической реабилитации демобилизованных военных;

надлежащее финансовое обеспечение демобилизованных военных.

Другие законы на рассмотрении Верховной радой

Накануне Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, который упрощает международный розыск подозреваемых и доступ к их вещам и документам за рубежом.

Ранее ВР приняла законопроект №9453 о внесении изменений в некоторые законы относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины. Новый документ должен помочь решить сразу несколько проблемных вопросов с назначением пенсий.

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