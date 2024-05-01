Артур Логай вместе с женой создал бренд одежды.

Известный украинский актер, победитель шоу "Танцы со звездами" Артур Логай рассказал, как ему удается строить бизнес во время войны. Вместе с женой Евгенией они создали собственный бренд одежды.

Пол года назад среди украинских брендов появилась новая марка дизайнерской одежды. Артур и Евгения создают одежду с элементами украинской символики. Однако, как поделился актер, этот проект приносит совсем малую прибыль звездным супругам.

По словам Артура Логая, они с женой вкладывают большую часть средств в продвижение бренда и выплату зарплаты работникам:

Мы почти не зарабатываем сейчас с бизнеса. У нас в основном все уходит на вложения и на пошив новой одежды. Это 200 тыс. грн. Когда ты раздаешь всем зарплату, то разве что остается заплатить за аренду квартиры.

Что известно об Артуре Логае

Популярность Артуру Логаю принесло участие в съемках сериалити "Киев днем и ночью", где он сыграл бабника, который несмотря ни на что идет к своей цели. Первым полнометражным фильмом, в котором Артур сыграл роль колдуна стала картина "Колдуньи". Кроме того, актер сыграл в сериалах "Коп из прошлого", "Большие Вуйки", "Поймать Кайдаша" и другие.

В 2021 году Логай принял участие в проекте "Танцы со звездами", где стал победителем.

Напомним, ранее актер Артур Логай попал в больницу. Звезда рассказал о травме, которую получил.

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