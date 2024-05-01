Речь идет о высокоточном артиллерийском снаряде калибра 155-мм, который изготавливают американцы.

Эффективность американских снарядов Excalibur резко упала с 70 до 6% за шесть недель активного применения в Украине, когда оружие впервые начали эксплуатировать.

В начале Excalibur демонстрировал отличный результат, однако в конце сдал позиции из-за адаптации к ним российских систем РЭБ. Об этом, со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института Дэна Патта, сообщает Clash Report.

По словам Патта, это лишь один из многих примеров того, как быстрая адаптация противника требует такого же своевременного подхода с противоположной стороны.

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В своем докладе он приводит примеры с новыми радиостанциями, чей жизненный цикл может составлять до трех месяцев перед тем, как россияне найдут способ их подавить.

Также, по словам Патта, украинские БПЛА теряют до 80% эффективности, если нет быстрой адаптации их программного обеспечения к воздействию российских систем РЭБ.

Excalibur - что известно об этом высокоточном снаряде

M982 Excalibur представляет собой высокоточный артиллерийский снаряд калибра 155-мм, разработанный компаниями Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors. Снаряд имеет дальность в 40 км и погрешность в несколько метров благодаря системе наведения с инерционной и спутниковой навигации. По состоянию на октябрь 2018 года в боевых условиях осуществили 1,4 тысячи выстрелов Excalibur.

Известно, что по крайней мере некоторое время украинские артиллеристы успешно использовали снаряд для поражения российских целей. Наведение на них выполняли, среди прочего, с помощью БПЛА "Аист-100".

Проблемы высокоточного оружия

Ранее стало известно, что похожие трудности коснулись другой системы, разработанной в США. Речь идет о новейших бомбах Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Как заявил заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Билл ЛаПланте, боеприпас очень плохо показал себя в условиях реальный боевых действий. Среди причин он назвал российские системы РЭБ, а также большую зависимость от условий использования.

Также сообщалось, что россияне научились противодействовать ракетам HIMARS с помощью электронных глушителей.

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