Экономист считает, что не стоит ждать отметки в 39 гривен за доллар.

Национальный банк Украины контролирует курс валют в стране. Во второй половине 2024 года возможно курс доллара будет в диапазоне 40-41 гривны за доллар.

"Все, что происходит с гривной, происходит по желанию Национального банка. Курс контролируемый, хоть и ходит немного вправо-влево. Нацбанк, видимо, на второе полугодие выведет гривну куда-нибудь в диапазон 40-41 и будет держать там... Никто не будет уже приспускать до 39", - рассказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что доллар в этом году укрепился против всех основных валют, в том числе евро, поэтому не стоит ожидать, что гривна укрепится в отношении евро.

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"Определенное ослабление гривны вполне логично. Этого хочет Минфин, потому что в бюджете курс предусмотрен, этого хочет МВФ. Поэтому Нацбанк очень плавно отводит гривну в этот диапазон", - подытожил эксперт.

Курс доллара - прогноз 2024

Международный валютный фонд обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. В 2024 году, в частности, ожидается незначительная девальвация до уровня 41 грн/долл. Далее прогнозируется постепенное ослабление гривны до отметки в 54,1 грн/долл. в 2029 году.

При этом финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что курс доллара в Украине в обозримом будущем не будет расти до 50 грн/долл. и выше.

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