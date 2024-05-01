Средней дочери ведущей исполнилось 6 лет.

Известная украинская ведущая, актриса Лилия Ребрик показала, как прошел день рождения ее средней дочери Полины. Девочке 30 апреля исполнилось 6 лет.

Лилия Ребрик организовала для дочери настоящий праздник. На праздновании присутствовали друзья именинницы. Вечеринка полностью была в розовых цветах. Одежда, декор и торт были именно в этих оттенках.

Ведущая пригласила на праздник аниматоров, которые развлекали детей. Вместе с гостями они танцевали, пели, играли. Аниматоры разрисовали лица мальчиков и девочек различными узорами.

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Полина также получила большой праздничный торт в стиле "Барби". Девочка задувала свечи и загадывала желания. Ведущая говорит, что сейчас у детей одна мечта на всех.

"Желание сейчас у всех детей одно", - написала Лилия Ребрик.

Звездная семья и друзья именинницы позировала возле фотозоны, которая также была выполнена в розовых оттенках. Она была украшена различными шариками, а в центре была упаковка для кукол "Барби".

Еще одним развлечением для девочки была пиньята со сладостями, которую она мастерски разбивала. Пиньята была в форме лака для ногтей. К слову, Лилия Ребрик подарила Полине розовые беспроводные наушники.

Отметим, что Лилия Ребрик и Андрей Дикий воспитывают троих детей. У супругов родилась девочка Диана и Полина, а в марте 2024 года звездная пара в третий раз стала родителями. Ведущая родила девочку, которую назвали Адель.

Напомним, ранее Лилия Ребрик кардинально изменила прическу после родов.

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