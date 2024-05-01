Обозреватель Коваленко жестко высмеял оккупантов.

Потрепанный боями и захваченный россиянами практически полностью сгоревшим американский танк M1A1 Abrams выставили в Москве, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Вот-вот начнутся пляски с бубнами фетишистов, вокруг нескольких единиц техники, которые им удалось утащить с поля боя. Странно, что бедолаге M1A1 Abrams эти шизоиды не стали ломать пушку, опуская ее к земле, что придавало бы танку более "жалкий" вид по задумке авторов сего перформанса. Чуть ранее они таким образом сломали пушку и стабилизатор у Leopard 2A6, при том, что сам механизм работал", - напомнил эксперт.

Коваленко объяснил, что у танков Leopard 2A6 стабилизатор имеет электрический привод, и россияне попросту не смогли им воспользоваться, поскольку не знают, что это и как работает.

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"Пушку вполне можно было опустить не ломая, но они просто не знали, как. Этот позор вчера получил широкую огласку, поэтому M1A1 Abrams решили таким образом не "унижать", хотя унизили они в первую очередь сами себя и, скорее всего, попробуют изучить чудо-технологию по его останкам. Хотя, опять-таки, изучать там уже особо нечего. Яркий пример того, как нация, так и не выбравшаяся из средневековья, получает доступ к современной трофейной технике... Скопируют технологии, говорите? Им бы при этом копировании самим не самоубиться в процессе", - высмеял обозреватель.

Напомним, в The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщали, что за последние два месяца российские войска уничтожили пять из 31 американских танков M1 Abrams, которые Пентагон отправил в Украину прошлой осенью.

Отмечалось, что еще три танка были повреждены "с тех пор, как танки были отправлены на фронтовые линии в начале этого года".

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