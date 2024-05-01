В списке есть огурцы и брокколи.

Некоторые овощи содержат немного больше натурального сахара, чем другие, пишет eatingwell.com.

"Овощи содержат клетчатку, которая помогает снизить воздействие на уровень сахара в крови, и они богаты полезными витаминами, минералами и фитонутриентами", - отметила врач-диетолог Бьянка Тамбурелло.

При этом специалист особенно выделила то, что овощи содержат клетчатку, которая поддерживает здоровье кишечника и делает еду более сытной.

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12 овощей с низким содержанием сахара

Шпинат. Содержит калий, кальций, витамины А и С, фолиевую кислоту и длинный список других удивительных питательных веществ.

Мангольд. Это листовая зелень, богата питательными веществами и содержащая всего полграмма натурального сахара на чашку.

Сельдерей. Полезен для гидратации, так как на 95% состоит из воды, а также содержит клетчатку, калий и витамин К, который поддерживает здоровье костей и способствует свертыванию крови.

Салат. Содержит лютеин - антиоксидант, который может уменьшить воспаление в организме и, как было доказано, особенно полезен для здоровья глаз.

Брокколи. Примерно на 90% состоит из воды. В ней также мало сахара и много питательных веществ, таких как клетчатка, кальций, магний и даже немного белка. Также было доказано, что брокколи снижает риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Цветная капуста. В одной чашке цветной капусты содержится много калия и витамина С.

Грибы. В них мало сахара и содержатся такие питательные вещества, как калий, селен и фолиевая кислота. Кроме того, грибы богаты бетаином - антиоксидантом, который может защитить организм от воспалений.

Огурцы. Почти полностью состоят из воды, поэтому являются отличным способом восполнить запасы жидкости. Кроме того, огурцы содержат необходимые витамины и минералы, такие как магний, кальций и калий.

Кабачки. На 95% состоят из воды, содержат витамины и минералы, включая кальций, магний и калий.

Баклажаны. Содержит 2,5 грамма клетчатки на чашку и такие питательные вещества, как калий, кальций, фолиевую кислоту и бета-каротин, который организм преобразует в витамин А, важное питательное вещество, которое помогает поддерживать функцию иммунной системы.

Болгарский перец. Примерно на 90% состоят из воды, поэтому их употребление поможет избежать обезвоживания. Также болгарский перец богат витаминами А, С, Е и К, не говоря уже о минералах, таких как калий и магний.

Зеленая фасоль. Уникальный овощ: в ней не только мало сахара, но и достаточное количество клетчатки (4 грамма) и белка (3 грамма) на чашку.

Напомним, ранее УНИАН писал, что можно есть много и не набирать вес.

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