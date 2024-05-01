Прежде чем законопроект станет законом, президент США Джо Байден должен его подписать.

В Сенате Соединенных Штатов проголосовали за проект закона о запрете импорта обогащенного урана из РФ, его уже передали на подпись американского президенту. Об этом сообщает Bloomberg.

Документ запрещает импорт в Соединенные Штаты обогащенного урана из России через 90 дней после вступления в силу. При этом разрешаются временные исключения до января 2028 года.

Отметим, что в Конгрессе предусмотрели выделение 2,7 млрд долларов, которые направят на развитие урановой отрасли США при условии введения ограничений на импорт сырья из России.

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Как заявляли в Министерстве энергетики США, Россия является главным иностранным поставщиком обогащенного урана: это приносит российской экономике примерно один миллиард долларов в год. По мнению экспертов, замещение этих поставок может привести к увеличению стоимости обогащенного урана на 20%.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Белом доме рассматривают запрет импорта в США российского обогащенного урана через исполнительную власть.

Эмбарго на российский уран - история вопроса

В 2022 году сообщалось, что Соединенные Штаты не готовы ввести запрет на поставки российского урана, поскольку он представляет критическую важность для работы американских АЭС.

В прошлом году сенаторы от демократов и республиканцев внесли законопроект о введении эмбарго на уран из Российской Федерации. Как отмечалось тогда, атомная промышленность США может от него отказаться, поскольку Америка имеет ресурсы, чтобы нарастить производство урана у себя дома.

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