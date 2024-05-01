Украинцы могут ожидать снижения стоимости овощей борщового набора.

В мае украинцам стоит ожидать роста цен на фрукты. При этом цены на основные овощи поползут вниз.

По словам сотрудницы Института аграрной экономики Инны Сало, в мае цены на яблоки могут вырасти до 27 гривень за килограмм, а на виноград – до 285 гривень за килограмм.

"Стоимость импортируемых плодовых будет оставаться достаточно высокой", – указала эксперт в комментарии 24 каналу.

Видео дня

При этом цена на апельсины дойдет до 75 гривен, на лимоны – до 57 гривен, на бананы – до 70 гривен, а мандарины до 77 гривен.

Цены на овощи в Украине

Украинцы могут ожидать снижения стоимости овощей борщового набора благодаря увеличению предложения овощей закрытого грунта.

Прогноз цен на овощи:

капуста белокочанная – до 14 гривен за килограмм (-1,3 %);

свекла – до 25 гривен за килограмм (-7 %);

морковь – до 14 гривен за килограмм (-5 %);

репчатый лук – до 15 гривен за килограмм (-4 %);

картофель – до 25 гривен за килограмм (-4 %).

В то же время цена на молодую капусту в мае может снизиться до 45 гривень за килограмм, а на картофель – до 30 гривень.

Цены на продукты в Украине - послдение новости

Исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко отметил, что традиционное увеличение спроса на яйца накануне Пасхи существенно не повлияет на цену яиц.

30 апреля аналитики отметили, что после двухнедельного снижения цен начал дорожать картофель. При этом дороже, чем на прошлой неделе, продавали свеклу и репчатый лук.

Кроме того, украинские фермеры стали продавать раннюю капусту, что способствовало снижению цен, как на ранний овощ, так и на капусту прошлогоднего урожая.

Тепличные овощи на прошлой неделе дорожали, а брокколи, цветная и пекинская капуста подешевели. Также снизились цены на кабачок и редис, а вот чеснок, наоборот, прибавил в цене.

Вас также могут заинтересовать новости: