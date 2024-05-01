Артистка поделилась, что учится в Канадском вузе.

Известная украинская певица Санта Димопулос поделилась, что поступила в Канадский университет. Артистка раскрыла специальность, на которой учится.

На своей странице в Instagram Санта Димопулос указала, что у нее значительно возросло количество подписчиков в сети. Для новых поклонников она решила объяснить, кто она и, чем занимается. Певица поделилась, что переехала в Объединенные Арабские Эмираты, где развивает собственный бизнес.

Параллельно с этим Санта в 36 лет решила снова стать студенткой. Она хочет усовершенствовать свои умения и выбрала для обучения Канадский институт.

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Димопулос рассказала, что получает образование экспоненциального коуча. То есть, исполнительница изучает, как правильно считывать внутренний мир человека, она исследует паттерны поведения. Как результат, подбирает методы для решения проблемы. Кроме того, исполнительница знаменитость также изучает психоанализ:

Сейчас я живу в Дубае с детьми, управляю своим бизнесом и учусь в Канадском институте на экспоненциального коуча, наставника. Также постигаю тонкости психоанализа.

К слову, Санта Димопулос раскрыла, каким бизнесом занимается после развода. Уже более 10 лет звезда занимается ресейлингом, то есть перепродает брендовую одежду. А также она уже предоставляет услуги коуча.

Напомним, ранее Санта Димопулос заинтриговала подарками от ухажеров.

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