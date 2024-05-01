Эти боеприпасы могут просто уничтожить за ненадобностью в США.

В Конгрессе заявили, что армия США имеет в избытке кассетные бомбы. По мнению законодателей, Украине нужно передать больше таких боеприпасов.

Конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон на слушаниях в Палате представителей США выразил надежду, что кассетные бомбы будут предоставлены ВСУ как можно скорее.

"У нас есть излишки, которые необходимо уничтожить. Я знаю способ уничтожить их, и это - отправить их народу Украины", - подчеркнул он.

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Отметим, что республиканец Уилсон поддерживает Украину. Он в составе делегации Палаты представителей даже посетил Украину в прошлом году и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Боеприпасы для Украины

По данным издания The New York Times, США тайно отправили Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS. Эту информацию подтвердила посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила, но не назвала количество ракет.

Западные СМИ пишут, что Кремль влил миллиарды долларов в милитаризацию Крыма, однако с получением ATACMS, крепость Владимира Путина под угрозой.

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий назвал, что считает в пакете помощи США ценнее дальнобойные ракеты ATACMS.

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