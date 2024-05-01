Молодой матери сообщили о подозрении в ненадлежащем уходе за ребенком, что стало причиной его смерти.

На Волыни умер младенец, который по данным следствия, 19-летняя мать заморила голодом. Как сообщает пресс-служба Волынской областной прокуратуры, здоровая девочка родилась в январе.

По данным правоохранителей, мать умышленно систематически ее не кормила, не интересовалась ее здоровьем и своевременно не обратилась в медицинское учреждение для оказания помощи ребенку. Из-за умышленных действий матери младенец не прожил и двух месяцев.

Также отмечается, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенк умер из-за недостаточного питания.

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Матери сообщено о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Заместитель медицинского директора Луцкой городской детской больницы Руслана Заяц, где находился на учете младенец, заявила местной ТРК "Аверс", что девочка была на грудном вскармливании. На первом приеме, через несколько недель после рождения, врач зафиксировала, что ребенок набирает вес согласно норме. По словам медиков, на следующий запланированный прием молодые родители не пришли. В дальнейшем мать общалась с врачом через один из мессенджеров.

Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стала кахексия, возникающая при голодании, недостаточной калорийности пищи, а также при различных заболеваниях с нарушением прохождения пищи (сужение пищевода), пищеварения и всасывания.

Во Львове выходили новорожденного ребенка весом в полкилограмма

Во Львовском областном клиническом перинатальном центре выходили младенца, который родился с критически малым весом - 570 граммов. Девочка появилась на свет на 25 неделе беременности.

В целом она провела в больнице более 100 дней. Домой младенца выписали с массой тела 2500 граммов и ростом 42 сантиметра.

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