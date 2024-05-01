Однако алкогольные напитки все же могут попасть под запрет.

Власти Милана, который эксперты рекомендуют посещать зимой, в очередной раз отказался от попыток запретить продажу мороженого на своих улицах после полуночи.

Как пишет Sky News, такое решение городской совет принял после бурной критики со стороны горожан и бизнеса. Как пояснили чиновники, предложенный запрет был призван защитить "спокойствие" жителей города, но для многих мороженое поздно вечером является частью итальянской культуры.

Ранее в этом месяце местное правительство Милана подало законодательный документ, запрещающий подачу мороженого и пиццы на открытом воздухе в городе поздно вечером, начиная с 17 мая 2024 года. Однако после широкой негативной реакции местное правительство отступило. Вместо этого новый закон будет сосредоточен на напитках, особенно на алкоголе, а мороженое и еда на вынос не будут запрещены.

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"Сейчас мы можем сказать, что мороженое – это не тот товар, который нас интересует, и он будет исключен из запретов. Что касается других продуктов питания, мы тестируем разные технические варианты", – заявил городской советник по безопасности Марко Гранелли.

Местное правительство будет "собирать замечания" по этому вопросу до 10 мая, добавил он.

Ожидается, что запрет на продажу определенных продуктов на открытом воздухе в Милане будет действовать с 12:30 утра в будние дни и с 1:30 ночи по выходным и праздничным дням и будет распространяться только на столики на открытом воздухе.

"Цель состоит в том, чтобы найти баланс между общением и развлечениями, а также миром и спокойствием жителей", – пояснил Гранелли

Как отмечает издание, это уже не первая попытка Милана запретить ночную продажу мороженого. Еще в 2013 году тогдашний мэр Джулиано Писапия пытался реализовать аналогичные меры. Но он тоже столкнулся с ожесточенной реакцией общественности.

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