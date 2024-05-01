Также за апрель в столице выпала почти двухмесячная норма осадков.

Синоптики подвели итоги апреля в Киеве и оказалось, что он стал одним из самых теплых с 19 века. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 12,8°С, что выше климатической нормы на 2,8°С. Благодаря этому апрель 2024 года стал третьим самым теплым в рейтинге наблюдений за 144 года.

Холоднее всего, по данным синоптиков, в столице было 20 апреля, когда минимальная температура снизилась под утро до -0,2°С. В то же время теплее всего было 2 числа, когда максимальная температура повысилась до +26,9°, установив таким образом температурный рекорд.

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Всего, по данным специалистов, в Киеве с 1 по 11 апреля зафиксировали 13 температурных рекордов.

Осадков на проспекте Науки выпало 78 мм или почти две месячные нормы - 186 %.

Погода в Киеве - прогноз на ближайшие дни

По данным синоптиков, уже на этой неделе в столицу вернутся дожди. Начало мая в Киеве будет сухим и с достаточным количеством солнца, однако определенные изменения ожидаются уже с 3 числа. Сначала в столице станет больше облаков, а в субботу уже местами вероятны кратковременные дожди и грозы.

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