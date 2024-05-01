Анастасия Цымбалару ответила, удалось ли ей сохранить дружеские отношения с экс-супругом.

Известная украинская актриса Анастасия Цымбалару впервые прокомментировала развод с мужем - звездой сериала "Поймать Кайдаша", актером Григорием Боклановым. Актриса поделилась, в каких отношениях она с экс-возлюбленным сейчас.

Как известно, звездные супруги состояли в отношениях 10 лет, два из них они были в браке. В марте 2024 года Анастасия Цымбалару опубликовала пост, где шокировала поклонников новостью. Стало известно, что звездная пара решила расстаться.

Однако, по словам актрисы, она продолжает общаться с Григорием Боклановым, и они остались в дружеских отношениях. Актеры вместе играют на одной сцене и поддерживают связь:

Мы общаемся, мы в хороших отношениях.

Причину развода Цымбалару раскрывать не стала. Анастасия свела ответ к тому, что сейчас есть гораздо более важные проблемы, чем очередной развод какой-то звездной пары.

"Мы на таком замечательном событии, говорим о нашем украинском кино. Кого волнует развод, когда мы сейчас можем поддержать развитие нашего кинопроизводства. Есть проблемы гораздо важнее, острее, чем очередной развод какой-то звездной пары", - подчеркнула актриса.

К слову, экс-супруги познакомились еще в студенческие годы. В 2021 году состоялась торжественная роспись пары. Общих детей у актеров нет. До полномасштабного российского вторжения Цымбалару и Бокланов планировали приобрести собственное жилье, но из-за войны не сделали этого.

Напомним, ранее Анастасия Цымбалару пожаловалась на поведение россиян на отдыхе.

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