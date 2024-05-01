Суд уже избрал злоумышленнице меру пресечения, сообщили правоохранители.

В Харькове разоблачили и задержали коллаборантку, которая помогала кремлевским СМИ оправдывать агрессивную войну против Украины.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, фигурантка готовила тезисы, которые использовали в заказных материалах центральные телеканалы России. В частности, насчет ракетно-бомбовых ударов РФ по критической инфраструктуре Харькова.

"Задержанная готовила такие "информационные справки", которые героизировали оккупантов и отрицали их военные преступления. В дальнейшем ее сообщения "разгоняли" в сюжетах рупоров Кремля, среди которых ток-шоу Скабеевой и Соловьева", - информирует СБУ.

Видео дня

По данным следствия, злоумышленница работала на кремлевские медиа через "посредника" - российского "военкора", который координировал свои действия с военной разведкой РФ. Фигурантка вышла на него через соцсеть "ВКонтакте" и предложила свою помощь в войне против Украины.

Российский "военкор" после получения сведений передавал их модераторам центральных телеканалов РФ или сам выступал в эфирах с тезисами своей соратницы. Чтобы собрать данные для врага, фигурантка отслеживала новости в "Телеграмм"-каналах или выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых.

В Офисе генерального прокурора информируют, что задержанная в Харькове коллаборантка в течение января-апреля 2024 года собирала и передавала российскому пропагандисту сведения о проведении мобилизационных контрдиверсионных мероприятий на территории Харькова, "сливала" разведданные о работе систем ПВО и последствиях нанесенных вооруженными силами страны-агрессора ракетных ударов по городу.

Также она предоставляла информацию о работе и кадровой ситуации на стратегических предприятиях оборонно-промышленных комплексов областного центра. Еще информировала врага о деятельности правоохранительных органов города, направленной на контрдиверсионную работу против спецслужб РФ.

"В переписках она отрицала факт вооруженной агрессии РФ против Украины. Зато утверждала, что в нашей стране 10 лет продолжается "спецоперация". Ждала прихода оккупационной власти государства-агрессора в регион и поддерживала так называемые "ЛНР" и "ДНР", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Задержанной уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас ей избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Интересные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в апреле в Одесской области задержали коллаборантку - соратницу Шария, которая через вражеские ИПСО пыталась "сорвать" мобилизацию в Украине на юге. Жительница Николаева скрывалась под видом переселенки.

Позже СБУ сообщила о задержании вражеского информатора, который "светил" украинскую ПВО в Черкассах и Одессе. По информации пресс-центра СБУ, контрразведка украинской спецслужбы таким образом предотвратила новую серию ракетных ударов РФ по Черкасской и Одесской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: