Чтобы скрыть факты РФ наложила вето на продление с мая мандата группы экспертов ООН, которая следила за соблюдением санкций против КНДР.

Россия тестирует ракеты КНДР в Украине, и сейчас подтверждено их применение по Харькову.

Об этом отмечается в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Уполномоченные при ООН по слежению за санкциями против КНДР подтвердили, что российская армия 2 января 2024 года атаковала Харьков северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11. Уполномоченные ООН подтвердили выводы украинских специалистов о ракете северокорейского происхождения. Ложь и лицемерие Москвы в очередной раз разоблачены на международном уровне", - отмечают в Страткоме.

Видео дня

Там напомнили, что КНДР находится под международными санкциями, установленными Советом Безопасности ООН за систематическое запугивание соседей ракетными атаками. Приобретение Россией ракет у КНДР является грубым нарушением санкционного режима.

"Москва стремится и в дальнейшем пренебрегать собственными международными обязательствами, и чтобы скрыть факты - наложила вето на продление с мая мандата группы экспертов ООН, которая следила за соблюдением санкций против КНДР", - информируют в Центре стратегических коммуникаций.

Отмечается, что для возможности продолжать агрессию против Украины Россия готова сотрудничать с кем угодно, в ущерб глобальной безопасности и вопреки международному праву.

"Россия тестирует для КНДР ее ракеты в Украине так же, как тестировала для Ирана "шахеды" - перед тем как их применили против Израиля", - заявили в Страткоме.

Ракеты КНДР против Украины

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки в начале года заявили, что армия РФ дважды била по Украине новыми баллистическими ракетами из Северной Кореи - 30 декабря и 2 января.

Впоследствии в Генеральной прокуратуре сообщили, что у Украины уже есть доказательства использования ракет, изготовленных в Северной Корее, по Харькову.

В конце апреля в ООН подтвердили, что Россия ударила по Харькову ракетой КНДР.

Вас также могут заинтересовать новости: