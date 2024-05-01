Заместитель главы Совета безопасности России продемонстрировал агрессию в честь 1 мая.

Бывший президент России, действующий заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев "убил" президент Украины Владимира Зеленского агитационным плакатом.

Чиновник поздравил россиян с днем трудящихся (1 мая), "скормив" населению агрессивную картинку со стрельбой по Зеленскому. Вот апогей графического искусства РФ:

"С праздником 1 мая!", - подписал картинку Медведев. Видео дня

Как можно заметить, "плакатному Зеленскому" пририсовали на поясе знак свастики, а также кинжал. Вероятно, россиян таким образом запугивают грозным лидером Украины.

Песков заявил - Зеленский "специфический" президент

Ранее характеристикой президента Украины Владимира Зеленского отличился пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков. Он назвал его "специфическим" президентом "специфического" режима.

Также Песков возмутился, что украинцы защищают свои территории американским оружием и обвинил политическое руководство Украины в "националистических проявлениях". При этом Песков заявил, что для России важно продолжать вести "СВО", то есть воевать против Украины.

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