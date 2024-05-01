Ветеранские хабы, обучение в вузе и адаптация всех бизнес-процессов: как Метинвест вписывает ветеранов в новую модель деятельности

Сейчас в ВСУ мобилизован каждый шестой работник Метинвеста, а это 15% персонала.

Компания Метинвест Рината Ахметова предполагает, что к работе в компании вернутся минимум 6-7 тысяч работников из 8 тысяч, которые были мобилизованы. Кроме того, компания имеет тысячи вакансий, поэтому планирует приглашать на работу ветеранов с рынка труда. Поэтому все бизнес-процессы перестроены таким образом, чтобы максимально адаптировать вчерашних бойцов к мирной жизни, и объединить коллективы. Об этом рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Группы Метинвест Олег Давыденко во время форума "Практика", посвященному возвращению ветеранов к гражданскому рынку труда.

По его словам, сейчас в ВСУ мобилизован каждый шестой работник Метинвеста, а это 15% персонала. С войны уже вернулось почти 1,5 тысячи сотрудников, из них более 500 человек уже вернулись к работе. Компания ожидает, что в целом на рабочие места вернутся 6-7 тысяч из 8 тысяч мобилизованных. В то же время, в компании открыто 4 тысячи вакансий преимущественно мужских специальностей, поэтому Метинвест рассчитывает на наемных на рынке труда ветеранов.

Поэтому компания адаптирует все бизнес-процессы к возвращению ветеранов и подходит к работе системно. В частности, обучает коллективы, как работать с бывшими военными, вводит дополнительный медицинский осмотр и психологическую поддержку и т.д. В то же время, Метинвест стоит на том, что ветераны нуждаются в таком же отношении, как и другие работники, чтобы объединить, а не разделить коллективы. И пропагандирует культуру равных возможностей для всех.

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Компания создает ветеранские хабы в городах присутствия: это позволяет ветеранам быть собой и общаться с единомышленниками. А также - предлагает переобучение для тех, кто стремится освоить новую специальность, или не может заниматься предыдущей работой по состоянию здоровья. В частности, ветеранам предлагают бесплатное обучение и льготные условия поступления в университет Метинвест Политехника.

"У нас за последний год переобучение прошли из всех сотрудников, не только ветеранов, в среднем 13 тысяч человек из 50 тысяч. И это переобучение минимум от 3 до 6 месяцев. Мы открыты брать на переобучение всех. И готовы к тому, что переобучение на дефицитные высокоранговые профессии будет длиться 1-3 года", - говорит Давыденко.