Мобилизация в Украине продолжается и касается всех военнообязанных мужчин.

За две недели до окончания второго месяца весны Верховная Рада приняла законопроект № 10449 о мобилизации во втором чтении. Этот законопроект сильно меняет правила, по которым будет проходить мобилизация в Украине 2024.

Как будет проходить всеобщая мобилизация военнообязанных

Мобилизация в Украине сегодня проходит по тем же правилам, что и были раньше. Действовать они будут до момента вступления законопроекта в силу. Произойдет это 18 мая.

С 1 мая 2024 года прийти в ТЦК без повестки должны все мужчины с 18 до 60 лет для того чтобы:

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получить разрешение сменить место жительства в пределах Украины;

сняться с воинского учета, если нужно уехать за границу не более чем на 3 дня;

встать на воинский учет при смене места жительства;

сообщить об изменении персональных данных;

сообщить об утрате военно-учетного документа;

обновить данные с информацией в ТЦК;

подтвердить право на отсрочку.

Все мужчины, которые стоят на воинском учете, должны прибывать по повестке в ТЦК, проходить ВЛК и военную подготовку, а также нести воинскую службу. Они не имеют права менять место жительства в военное время, не уведомляя об этом ТЦК и СП.

Что меняет новый законопроект о мобилизации

Новый законопроект про мобилизацию №10449 вступит в силу 18 мая. Он обязывает мужчин с 18 до 60 лет явиться в ТЦК в течение 60 дней с момента подписания документа. Каждому военнообязанному мужчине необходимо явиться в ТЦК для того чтобы уточнить адрес проживания, электронной почты, номер телефона и остальные персональные данные. Уточнить свои данные можно не только в ТЦК, но и в любом центре предоставления административных услуг, а также через электронный кабинет призывника.

Если военнообязанный мужчина не уточняет свои данные сам, то:

руководитель ТЦК и СП имеет право обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина;

если задержание невозможно, руководитель ТЦК и СП направляет гражданину заказным письмом требование о выполнении обязанностей.

Если обязанности не выполнены в течение 10 дней, ТЦК и СП обращается в суд о временном ограничении права управления транспортными средствами до выполнения или отзыва требования.

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