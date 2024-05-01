Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро - 42,74 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 1 мая, не изменился и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 42,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,30 грн, евро - по курсу 41,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился - 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 1 копеек и составляет 42,74 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 5 копеек и составляет 39,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 42,87 грн/евро (курс продажи - 42,70 грн/евро).

В течение мая ситуация на валютном рынке будет достаточно сбалансированной, однако не исключено определенное снижение курсов иностранных валют в период пасхальных праздников, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его прогнозу, в мае коридоры валютных колебаний будут в диапазоне 39-41 грн/долл., а ежедневные изменения курсов валют будут составлять до 0,3-0,5 грн в банках и до 0,5 грн в обменных пунктах.

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