Расследуют деятельность Андрея Коваленко.

Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки (настоящее имя мужчины - Андрей Коваленко).

Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. С утра 1 мая в Запорожье продолжаются следственные действия. О результатах обысков и подробностях в правоохранительных органах обещают сообщить позже.

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Задержание СБУ - другие новости

Ранее в Харькове Служба безопасности сорвала попытку россиян получить новейшие технологические разработки Украины в области топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, работники СБУ задержали мужчину, который хотел совершить покушение на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина. Отмечалось, что задержанный наводил на автомобиль Прокудина FPV-дрон оккупантов.

1 мая СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева. Среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади. Так, работники Службы безопасности проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (дома, офисы, учреждения сферы общественного обслуживания и т.д.).

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