Главные сериалы мая 2024 года: "Темная материя", "Доктор Кто", "Бриджертоны" и не только

УНИАН подготовил подборку из семи самых интересных сериалов мая 2024 года.

В мае сериальных фанатов порадуют несколько интересных премьер. Среди них – бизнес-драма "Настоящий мужчина" и черная комедия "Бодкин" от Netflix, а также научно-фантастический триллер "Темная материя" от Apple TV+.

Кроме того, в этом месяце выйдут продолжения нескольких хитовых сериалов прошлых лет. Так, на BBC One стартует 14 сезон культового "Доктора Кто", а на AMC+ состоится премьера второго сезона готического хоррора "Интервью с вампиром". Тем временем, Netflix выпустит первую часть третьего сезона "Бриджертонов", а на Prime Video выйдет второй сезон мистического нео-вестерна "За пределами".

Обо всех семи самых интересных сериалах последнего месяца весны читайте в обзоре УНИАН.

Настоящий мужчина

A Man in Full (США, Netflix, драма/бизнес, 1 сезон, премьера – 2 мая)

В центре сюжета этого мини-сериала, основанного на одноименном романе Тома Вулфа 1998 года – магнат недвижимости из Атланты Чарли Крукер, который сталкивается с неумолимыми врагами и внезапным банкротством. Теперь он должен снова пробиваться на вершину, пока его империя распадается.

Главные роли в шоу исполнили Джефф Дэниелс ("Стив Джобс", "Марсианин", сериал "Новости"), Дайан Лейн ("Человек из стали", "Судья Дредд", "Убийство в Белом доме"), Том Пэлфри (сериалы "Банши", "Озарк", "Любовь и смерть"), Люси Лью ("Ангелы Чарли", "Убить Билла", сериал "Элементарно") и другие.

Создал сериал Дэвид Э. Келли, на счету которого такие хитовые шоу, как "Большая маленькая ложь", "Анатомия скандала" и "Любовь и смерть".

Мини-сериал будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Темная материя

Dark Matter (США, Apple TV+, драма/триллер/научная фантастика, 1 сезон, премьера – 8 мая)

Главный герой этого сериала – физик Джейсон Дессен из Чикаго, который внезапно оказывается в альтернативной версии своей жизни. Чтобы вернуться к своей семье, он должен пройти через ряд параллельных реальностей и столкнуться с альтернативной версией самого себя.

Главные роли в сериале исполнили Джоэл Эджертон (вторая трилогия "Звездные войны", "Король", "Тринадцать жизней"), Дженнифер Коннелли ("Лабиринт", "Реквием по мечте", "Лучший стрелок: Маверик", сериал "Сквозь снег"), Алисе Брага ("Я – легенда", "Элизиум", "Отряд самоубийц: Миссия навылет"), Джимми Симпсон (сериалы "Мир Дикого запада", "Карточный домик", "Короли побега") и другие.

Сериал основан на одноименном романе Блейка Крауча 2016 года, он же сам является и создателем шоу. Также ранее по мотивам его романов был снят остросюжетный сериал "Сосны" (2015-2016 годы).

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 26 июня.

Бодкин

Bodkin (США, Netflix, черная комедия/триллер, 1 сезон, премьера – 9 мая)

События сериала разворачиваются вокруг авторов подкаста, которые берутся расследовать давнее загадочное исчезновение людей в милом ирландском городке, полном ужасных тайн.

Главную роль в сериале исполнил американский комик Уилл Форте, наиболее известный зрителю разнообразными комедийными ролями в телешоу "Субботним вечером в прямом эфире". Он воплотит образ американского подкастера, который прибывает в Ирландию искать свои исторические корни.

Создал сериал британский автор Джез Шарф.

Первый сезон сериала будет насчитывать семь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Доктор Кто

Doctor Who (Великобритания, BBC One/Disney+, научная фантастика/приключения, 14 сезон, премьера – 11 мая)

Самый длинный в истории научно-фантастический телесериал возвращается на экраны с новой версией легендарного путешественника в пространстве и времени. Впервые Пятнадцатый Доктор был представлен в рождественском специальном выпуске в декабре 2023 года – теперь же он готов окунуться в новые приключения вместе с новой спутницей.

Теперь за рулем ТАРДИС окажется британский актер Шути Гатва (сериал "Половое воспитание", фильм "Барби"), а роль его спутницы досталась молодой английской актрисе Милли Гибсон.

Интересно, что в новом сезоне к работе над сериалом вернулся Рассел Ти Дэвис. Именно он возродил в 2005 году "Доктора Кто", вернув интерес к культовому шоу. Он проработал над сериалом до 2010 года, и именно снятые под его руководством сезоны многие фанаты сериала считают самыми удачными.

14 сезон "Доктора Кто" будет состоять из восьми эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 22 июня.

Интервью с вампиром

Interview With the Vampire (США, AMC+, драма/хоррор, 2 сезон, премьера – 12 мая)

Основные события этого готического хоррора, снятого по мотивам знаменитого цикла романов "Вампирские хроники" американской писательницы Энн Райс, разворачиваются в XIX веке в Луизиане. В центре сюжета – два вампира, Луи де Пон Дю Лак и Лестат де Лионкур.

Главные роли в сериале исполняют Сэм Рид ("Клуб бунтарей", "71") и Джейкоб Андерсон (Серый червь из "Игры престолов", "Оверлорд").

Первый сезон сериала вышел осенью 2022 года, и несмотря на опасения, что он станет лишь бледной тенью одноименного фильма 1994 года с Брэдом Питтом, Томом Крузом и Кирстен Данст, в конце концов критики и зрители оценили его очень высоко.

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Бриджертоны

Bridgerton (США, Netflix, драма/романтика/псевдоистория, 3 сезон–​​​​​​​ 1 часть, премьера – 16 мая)

В 2020 году первый сезон этого сериала, снятого по мотивам романов-бестселлеров Джулии Куинн, стал настоящим хитом. В центре сюжета – братья и сестры из семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь и счастье в Лондоне эпохи Регентства. Сериал хоть и имеет определенный исторический фон, основные события в нем вымышлены, а реальные персоналии видоизменены.

Третий сезон сериала будет разделен на две части: первые четыре эпизода выйдут 16 мая, а остальные четыре – 13 июня.

За пределами

Outer Range (США, Prime Video, драма/триллер/нео-вестерн/мистика, 2 сезон, премьера –​​​​​​​ 16 мая)

Главный герой этого сериала – владелец ранчо из Вайоминга Роял Эбботт, который узнает, что его земля хранит страшную тайну. Вскоре появляются люди, которые стремятся использовать эту тайну в своих интересах.

Главные роли в сериале исполнили Джош Бролин ("Мстители: Финал", "Дюна", "Дэдпул 2"), Имоджен Путс ("28 недель спустя", "Джейн Эйр", "Черное рождество"), Том Пэлфри (сериалы "Банши", "Озарк", "Любовь и смерть") и другие.

Второй сезон сериала будет насчитывать семь эпизодов, все они должны выйти одновременно.

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Марина Григоренко