До конца года планируется построить 10 таких школ в городе и области.

В Запорожской области до конца года планируется построить 10 подземных школ, чтобы в них безопасно могли учиться 10 тысяч детей. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, Запорожье и не оккупированная россиянами территория области ежедневно обстреливается врагом. Он отметил, что одним из приоритетных вопросов для Запорожской области является возвращение детей к безопасному обучению в школах.

Федоров отметил, что министерство образования на сегодня уже поддержало 5 проектов строительства подземных школ на территории Запорожской области.

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"Три из них будут на территории Запорожья, а две - в громадах, которые вокруг города", - добавил он.

По его словам, одна подземная школа рассчитана на 500 детей, но их планируется использовать в две смены, что позволит обучать 1000 детей. При этом отметил, что в школы, которые строятся вокруг Запорожья, детей будут довозить школьными автобусами.

"Мы поставили себе цель - построить до конца года 10 подземных школ, в которых безопасно могли бы учиться 10 тысяч детей Запорожской области. Строить планируется не только за бюджетные средства, но и за счет наших международных партнеров", - добавил Федоров.

Уже вчера продолжены переговоры с одним из таких партнеров, который согласился на выделение средств на реконструкцию одного из крупнейших укрытий в Украине, которое будет переделано под подземную школу в Запорожье.

Подземные школы в Украине

Как сообщал УНИАН, в Харькове уже достроена первая подземная школа в Индустриальном районе.

Мэр города Игорь Терехов рассказывал, что там смонтированы бетонные конструкции и есть тепло- и гидроизоляция объекта. Также установлены системы канализации, водопровода и вентиляции.

С 1 сентября 2023 года для школьников Харькова обустроили более 60 классов на нескольких станциях метрополитена, чтобы дети могли безопасно учиться, ведь город страдает от постоянных ракетных обстрелов.

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