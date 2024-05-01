Единственное, что умеет делать, враг - уничтожать инфраструктуру и терроризировать мирных людей, отметил глава Купянской городской военной администрации.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские захватчики возобновили наступление на Купянском направлении.

Противники пытаются штурмовать позиции Вооруженных сил Украины, "чтобы найти слабое место и выйти на те рубежи, которые определило им их командование", но у них в основном ничего не получается, и они теряют живую силу и технику, рассказал руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире канала "Эспрессо". "Ситуация тяжелая. Враг возобновил наступательные действия на Купянском направлении, активизировав эти действия...", - сказал он.

По словам чиновника, единственное, что умеют делать россияне - уничтожать критическую и гражданскую инфраструктуру и терроризировать мирное население. Беседин добавил, что в городе Купянск (Харьковская область), который находится в семи километрах от линии фронта, люди обеспечены гуманитарной помощью, с областным центром есть сообщение.

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"Жизнь на Купянщине не останавливается. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, интернет, мобильная связь - все есть. Работает социальная инфраструктура...", - рассказал глава ГВА.

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Стоит отметить, что россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед на Купянском направлении и получают достойный отпор от Сил обороны Украины. Военный аналитик Денис Попович говорил, что для российских захватчиков Купянск очень важен с точки зрения логистики.

Утром 1 мая Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки захватчики на Купянском направлении шесть раз напрасно атаковали наших воинов у ряда населенных пунктов.

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