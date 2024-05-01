СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева: где именно и зачем

Среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади.

Служба безопасности Украины проводит мероприятия по безопасности в центре Киева, основной целью является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.

Как отмечается в Telegram-канале СБУ, эти плановые контрразведывательные (безопасностные) мероприятия проводятся на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади, а также прилегающая местность.

"Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей. Отработка проходят совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, привлеченными к обороне столицы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время мероприятий по безопасности силовики проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов; осуществляют проверку граждан, находящихся на территории центральной части города.

Также отмечается, что отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

"Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", - подчеркнули в Службе и отметили, что в своей деятельности придерживаются принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской городской военной администрации киевлян и гостей столицы призвали по возможности посмотреть богослужение онлайн. А если они все же решат пойти в храм - заботиться о безопасности и стараться избегать больших скоплений людей.

В КГВА подчеркнули, что у российских оккупантов "нет ничего святого", и "даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать лишь причинения зла".

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