Одна из главных проблем для талибов – как взаимодействовать с иностранными женщинами-туристками.

Ежегодно Афганистан посещают тысячи иностранных туристов – Талибан хочет большего. Для привлечения иностранных путешественников в Кабуле даже создали специализированное образовательное учреждение, которое будет обучать афганцев тонкостям туристического бизнеса. Да, это тот самый Афганистан, где женщинам запрещено посещать национальные парки.

Как пишет The Independent, на первом курсе по туризму, управляемом Талибаном, учатся около 30 мужчин – афганским женщинам запрещено учиться после шестого класса. И именно во многом из-за их ограничений в отношении женщин и девочек Афганистан является изгоем на мировой арене. Вдобавок к этому экономика страны испытывает серьезные трудности, там плохая инфраструктура и процветает бедность.

И тем не менее, иностранцы посещают страну, воодушевленные снижением уровня насилия, расширением авиасообщения и возможностью похвастаться отдыхом в необычном месте. Так, если в 2021 году Афганистан посетили 691 иностранный турист, то в 2022 году эта цифра выросла до 2300 человек, а в 2024 году их было уже 7 тысяч.

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Как рассказал глава Управления туризма в Кабуле Мохаммад Саид, крупнейшим поставщиком иностранных туристов в страну является Китай из-за его близости и большого населения. Афганистан также имеет преимущества перед некоторыми из своих соседей.

"Они сказали мне, что не хотят ехать в Пакистан, потому что там опасно и на них нападают. Японцы мне тоже это сказали. Это хорошо для нас", – сказал Саид.

Однако иностранцы, желающие посетить Афганистан, сталкиваются с рядом проблем. Получить визу туда сложно и дорого, поскольку многие страны разорвали связи с Афганистаном после прихода Талибана к власти, и ни одна страна не признает их законными правителями страны. Посольства Афганистана либо закрылись, либо приостановили свою деятельность.

Чтобы решить эту проблему, талибы хотят выдавать визы туристам по прибытии, но нралаживание этого процеса может занять годы. Также существуют проблемы с дорожной сетью, которая в некоторых частях страны наполовину заасфальтирована или вообще отсутствует, а авиакомпании в основном избегают воздушного пространства Афганистана.

Через столицу Кабул пролетает больше всего международных рейсов, но ни один афганский аэропорт не имеет прямых маршрутов с такими крупными туристическими рынками, как Китай, Европа или Индия.

Первые студенты курса имеют разные цели. Кто-то хочет узнать больше о живописных местах Афганистана для публикаций в Instagram, а кто-то хочет узнать больше о туризме и гостеприимстве, чтобы открыть отель.

Одна из главных проблем для талибов – как взаимодействовать с иностранками и как их поведение или привычки могут противоречить местным обычаям и указам. Примерами могут служить женщины, которые курят или едят в общественных местах, свободно общаясь с мужчинами, не связанными с ними кровью или браком.

Талибы ввели дресс-код для женщин и требуют, чтобы во время путешествий с ними был мужчина-опекун. Обедать в одиночку, путешествовать в одиночку и общаться с другими женщинами на публике стало труднее. Поскольку спортивные залы закрыты для женщин, а салоны красоты запрещены, мест, где они могут встречаться вне дома, становится меньше.

Чтобы показать, что страна готовится к большему количеству иностранных гостей, единственный в стране пятизвездочный отель Serena вновь открыл свой женский спа-салон и салон красоты для иностранных женщин после многомесячного закрытия. Иностранки должны предъявить свой паспорт для доступа к услугам, родившимся в Афганистане женщинам вход туда воспрещен.

Как сообщал УНИАН, ранее о желании заманить больше туристов заявили власти острова Святой Елены – одного из самого отдаленных в мире, где в 1821 году умер сосланный полководец Наполеон Бонапарт.

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