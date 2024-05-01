В четверг по всей Украине будет тепло, а в двух областях вероятны кратковременные дожди.

В четверг, 2 мая, в Украине будет солнечно и тепло. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Максимальная температура воздуха, по ее данным, в течение дня составит +21...+26 градусов, а ночью будет +8...+13 градусов.

Сейчас, по ее словам, над Украиной расположился антициклон, благодаря которому и наблюдается такая сухая погода.

Видео дня

"Разве что завтра на Сумщине и Харьковщине есть вероятность периодических кратковременных дождей", - отметила синоптик.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

"В Киеве в четверг также погода - рахат-лукум, будет светить солнце", - говорит Наталья Диденко.

Максимальная температура воздуха в столице, по ее данным, составит +22...+24 градуса.

В Украину идет похолодание - что известно

В первой декаде мая в Украине произойдет ощутимое похолодание. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, похолодание продлится ориентировочно до середины месяца, после чего температура начнет постепенно повышаться.

Особенно холодными станут ночи. Во многих регионах, за исключением южной Украины и Крыма, возможны заморозки на почве, а в западных, северных и восточных областях местами заморозки до -3 °C будут наблюдаться и в воздухе.

Вас также могут заинтересовать новости: