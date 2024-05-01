Сейчас клирику сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Глава Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополит Лука (Андрей Коваленко) подозревается в разжигании религиозной ненависти в Украине.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, на основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам).

По материалам следствия, митрополит публично высказывал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий. Об этом он неоднократно "вспоминал" во время общения с прихожанами и в ходе проведения церковных литургий. Также клирик размещал провокационные сообщения на личном телеграм-канале, где оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий. Таким образом он расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу страны-агрессора.

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Как отмечается, инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение, информирует СБУ.

В спецслужбе напомнили, что в декабре 2022 года решением СНБО против него были введены персональные санкции.

Обыски у митрополита Луки

Как сообщал УНИАН, утром в сетях со ссылкой на источники в правоохранительных органах была распространена информация, что Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки (настоящее имя мужчины - Андрей Коваленко).

Отмечалось, что о результатах обысков и подробностях в правоохранительных органах обещают сообщить позже.

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