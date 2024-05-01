Повышение акциза на топливо приведет к подорожанию транспортных услуг, а затем - ударит не только по аграриям, а по всем украинцам. Об этом заявил президент Украинской аграрной конференции Леонид Козаченко, комментируя намерение правительства повысить акциз на бензин и дизель.

"Не только в период посевной, а в целом сегодня принимать решения, которые одновременно повлияют на все секторы экономики, нецелесообразно. Повышение акциза на топливо влияет на жизнь людей, которые сегодня постоянно используют средства для того, чтобы перемещаться по территории. И это не только о собственных авто - цены на билеты тоже поднимутся. Поэтому в этот период принимать такие решения, я думаю, не вовремя и неуместно", - отметил Козаченко.

Он также отметил, что эта инициатива не имела достаточной публичной дискуссии. Также не было представлено обоснование, почему это важно сегодня для Украины.

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"Я уверен, что большинство будет против этого решения, и оно сегодня нецелесообразно. Ведь каждый украинец будет платить за это из своего кармана", - резюмировал Козаченко.

Ранее директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что решение Кабмина о повышении акцизов на дизель и бензин было взято из рекомендаций Европейской налоговой директивы, которая разрабатывалась еще в конце 1990-х годов, и тоже нуждается в модернизации. Между тем оно приведет к разбалансировке рынка, падению производства этих видов топлива, и зависимости от импорта.