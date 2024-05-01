Станислав Асеев находится в госпитале.

Известный украинский писатель, общественный деятель Станислав Асеев получил контузию на фронте. Сейчас он находится в госпитале, где проходит лечение.

Станислав Асеев стал на защиту страны с первых дней российского вторжения в Украину. Он воюет на Донецком направлении. На своей странице в Twitter писатель сообщил, что едва не попрощался с жизнью, потому что позиции на передовой были потеряны. Воин указал, что во время боевых действий на фронте получил контузию.

Сейчас военный находится в госпитале, где восстанавливается после травмы. По словам Станислава, все законы физики свидетельствовали, что он должен был бы умереть, однако ему удалось выжить:

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Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен был бы умереть. Позиции, к сожалению, потеряны. Сейчас я в больнице с сотрясением мозга. Вскоре я снова обращусь к вам за помощью, поскольку в материальном плане наше подразделение много потеряло.

Чем известен Станислав Асеев

Станислав Асеев - писатель и член общественной организации "Украинский ПЕН", которая защищает права авторов и свободу слова. Несколько лет Асеев работал журналистом под псевдонимом "Станислав Васин" в оккупированном Донецке.

В 2017 году писатель попал в плен к руководству так называемой "ДНР", где он пробыл два года. После всех кровавых событий, которые Станислав увидел собственными глазами, он написал книгу "В изоляции". В 2021 году он получил звание лауреата Шевченковской премии.

Писатель также является основателем "Justice Initianive Fund" - это проект, который занимается поиском российских военных преступников. В 2022 году Асеев представил перевод книги "Светлый путь: история одного концлагеря" в Украинском институте Гарварда. Текст перевели уже на 12 языков.

Год назад общественный деятель был награжден премией за мужество имени Дианы Ортис в США.

Напомним, ранее жена комика Виктора Розового сообщила о его состоянии после тяжелого ранения на фронте. Он получил осколочную травму головы.

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