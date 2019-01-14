Журналист показал, как российский офицер развлекается в оккупированном Луганске (фото, видео)

На видео можно увидеть, как в Луганске проводят свое время российские оккупанты.

В оккупированном Луганске российский кадровый офицер Александр Сазонов открыто развлекается с местными женщинами и употребляет алкоголь за рулем авто.

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Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Андрей Цаплиенко. Сазонов "служит" на оккупированной территории Луганской области с сентября 2018 года. Он руководит оперативной группой российских офицеров "Луганск".

Александр Сазонов получает зарплату в Центральном аппарате Главного управления Генштаба ВС РФ в Москве. Как отмечает журналист, в России офицер получает 80 тысяч рублей (около 35 тыс. грн), а на оккупированном Донбассе имеет возможность получать втрое больше.

На опубликованном журналистом видео видно, как Сазонов за рулем автомобиля откупоривает бутылку шампанского и начинает пить. Он находится в компании неизвестной женщины. Как видно на фото ТСН с паспортом Сазонова, он женат.

"Александр Сазонов во время своей командировки в Луганск в основном отдавал предпочтение стрельбе из шампанского в компании приветливой женщины. За что, думаю, военнослужащие украинских Вооруженных Сил ему очень благодарны. А на видео вы можете воочию увидеть, как в Луганске проводят свое время российские оккупанты. С девушками, машинами и шампанским", - говорится в сообщении журналиста.

Напомним, по данным разведки, 13 января четыре оккупанты на Донбассе погибли и трое получили ранения.