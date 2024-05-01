Сначала передадут имущество, которое обеспечивает бесперебойную работу государственного учреждения.

Специальная администрация парка-памятника "Межигорье" начала передачу в государственное управление арестованных активов, на которые наложен арест в уголовном производстве по делам экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

По данным министерства, проверка наличия и осмотр имущества является первым этапом процесса передачи арестованных активов в управление государственному учреждению "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье". В частности, передадут движимое имущество, которое находится на государственных землях и обеспечивает бесперебойную работу государственного учреждения. Речь идет об имуществе, которое является составляющей инфраструктуры паркового комплекса и используется в тепло-, электро-, водоснабжении и водоотведении, а также в охране паркового комплекса.

Государственное учреждение парк-памятник "Межигорье" является официальным пользователем земельных участков, на которые оформлены вещные права и указанные данные внесены как в Государственный земельный кадастр, так и в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

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Отмечается, что законные условия для передачи активов обеспечены Кабмином, который своим распоряжением №321-р поддержал предложение АРМА и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Согласно этому документу, также должна быть проведена передача другого арестованного имущества, а именно: садовой техники, мебели, картин, интерьеры музеев и т. п.

Финальным результатом выполнения решения правительства должна стать передача арестованного имущества от ответственного хранителя арестованных активов, то есть от представителя общественной организации, в управление государственному учреждению парк-памятник "Межигорье".

Как рассказал и. о. директора Сергей Юзвенко, государственный парк-памятник "Межигорье" предлагает официальное трудоустройство рабочим парка, которые более 10 лет удерживали парк и сохранили его, и с этой целью предлагает всем желающим обращаться в отдел кадров государственного учреждения.

"Мы благодарим всех активистов, которые более 10 лет удерживали парк и сохраняли его. Государственное учреждение парк-памятник "Межигорье" снова предлагает всем, кто на волонтерских началах работал в парке, официально трудоустроиться. Все желающие могут обратиться в наш отдел кадров, чтобы присоединиться к нашей команде. Предлагаем продолжать вместе сохранять и развивать государственный парк-памятник "Межигорье", – сказал Юзвенко.

Отмечается, что процесс передачи имущества проходит совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), и при участии представителей Фонда государственного имущества и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. К проведению досмотра имущества в межведомственную комиссию по собственному желанию присоединился руководитель ОО, который с 2014 года по собственной инициативе отвечает за хранение арестованных активов. Отныне все поступления от функционирования государственного учреждения будут поступать в государственную казну.

Указанное имущество арестовано в рамках уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляли детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП. Речь идет о расследовании фактов присвоения бывшим президентом имущества, находящегося на территории урочища Межигорье.

В министерстве напоминают, что в 2023 году Верховная Рада приняла закон, который вернул "Межигорье" в государственную собственность и создал новый объект природно-заповедного фонда на 138,6 га земель государственной собственности. Деятельность парка-памятника "Межигорье" координируется Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Это решение начало процесс преобразования бывшей правительственной резиденции в государственный парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Деятельность парка-памятника координируется Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов.

С 2014 года, сразу после Революции Достоинства, активисты по собственному согласию стали ответственными за сохранение арестованного имущества бывшей резиденции, которое является доказательством по уголовным делам экс-президента Януковича после Революции Достоинства. Именно для этого активисты впоследствии создали неприбыльную общественную организацию ОО "НПУ "Межигорье" и более 10 лет распоряжались арестованным имуществом, получая прибыль от реализации входных билетов и ведения коммерческой деятельности.

"Межигорье" - последние новости

Министерство защиты окружающей среды информировало, что "Межигорье" Януковича получило новый статус и что все доходы от резиденции "Межигорье" с мая уже будут поступать в государственный бюджет.

Ранее УНИАН сообщал, что активисты блокируют работу государственной межведомственной комиссии, которая приехала в Межигорье для проведения инвентаризации имущества бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковича.

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