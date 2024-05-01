Тель-Авив планирует списать системы ПВО до конца июня.

Военный эксперт и полковник запаса Петр Черник в эфире телемарафона прокомментировал списание Израилем систем ПВО Patriot и рассказал, могут ли они помочь Украине.

"Не могут, а будут в обязательном порядке. Военно-промышленное развитие не стоит на месте. Израиль - это богатая страна, они всегда заботились о своем военном комплексе, бесконечно развивали свой "Железный Купол". Они это все серьезно развили, серьезно улучшили. Если есть что-то лучшее, то то, что в технологическом смысле считается отсталым, не списывается, а отстраняется. Но для нас это отстранение - это бриллиант", - отметил Черник.

Списание Patriot Израилем: что известно

Накануне стало известно, что Израиль выводит системы Patriot, которых у них насчитывается четыре единицы. Причиной этому указывается устарелость ЗРК в системе, малая эффективность и сложность в обслуживании.

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Отметим, что на вооружении у страны стоят системы Patriot PAC 2, которые не имеют возможности сбивать баллистические цели. Страна планирует списать эти системы ПВО в течение следующих восьми недель. А значит, до конца июня.

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