Важным в этом является то, что в Рязани находится Центр боевого использования и переобучения личного состава, 203-й полк авиазаправщиков, а также базировались Ту-22М3.

В ночь на 1 мая дроны-камикадзе атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который находится в непосредственном пригороде и принадлежит "Роснефти". Его заявленный объем переработки нефтепродуктов в пределах 16-18 млн тонн в год, что делает этот НПЗ одним из крупнейших в РФ по объему продукции.

Как пишет Defence Expres, атака привела к поражению установки первичной переработки нефти. По словам экспертов, важным в этом является то, что в Рязани находится авиабаза "Дягилево". На ней находится Центр боевого использования и переобучения личного состава, 203-й полк авиазаправщиков, а также базировались Ту-22М3.

"После того, как в сентябре 2023 года некоторые из этих дальних бомбардировщиков на этой авиабазе были поражены конвертируемым Ту-141 "Стриж", РФ, скорее всего, их оттуда вывела. Также этот аэродром используется 360-м авиаремонтным заводом, специализирующимся на Ту-22М3, Ту-95МС и Ил-76 и машинах на его базе. То есть сам нефтеперерабатывающий завод, а также другие объекты в Рязани являются стратегическими для РФ. Но несмотря на методические удары Украины в РФ не смогли реализовать надежную противовоздушную оборону", - объясняется в сообщении.

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Это напоминает атаку на территорию особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алабуга" в Татарстане, где кроме производства "шахедов" рядом находятся завод "КамАЗ" и Нижнекамская ГЭС. Оказалось, что эти объекты также не прикрыты ПВО.

Атаки на российские НПЗ

Эксперт Константин Криволап заявил, что украинские атаки охватили 50% нефтеперерабатывающих заводов России. В связи с этим производство топлива в РФ упало на 15% и страна-агрессор была вынуждена закупать бензин из Беларуси и Казахстана.

Атаки украинских дронов и недавние наводнения снизили еженедельную переработку российской нефти до 11-месячного минимума. Однако такой показатель все еще не критичен для экономики страны-агрессора, заявили в ISW.

По словам экспертов, в РФ начали устанавливать антидронные сетки, чтобы защитить нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников. В частности, "мангалы" появились на Славянском НПЗ, а рядом с резервуарами были установлены мобильные РЭБ типа "Гроза-С".

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