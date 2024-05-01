В результате вражеского удара пострадали два человека.

Российские оккупанты 1 мая нанесли удары УАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев (находится недалеко от Харькова).

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По информации чиновника, в результате удара погибли гражданский мужчина и женщина, которые на момент удара находились в машине. Кроме того, вспыхнули еще три машины, которые были недалеко от места попадания - пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет.

Стоит отметить, что россияне уже не раз били по Харьковской области, в том числе и по городу Харьков, из различного вооружения, есть много жертв, пострадавших и разрушений.

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Накануне российские оккупанты нанесли удар по Одессе ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью. В результате удара есть погибшие и раненые.

По словам представителя Воздушных сил Ильи Евлаша, сейчас РФ выбрала себе новую цель для регулярных обстрелов - Одессу. В то же время враг не прекращает бить по Харькову.

Впереди у России три сакральные даты, поэтому она может нанести новый массированный удар по Украине, считает военный эксперт Петр Черник. В то же время он отметил, что РФ вряд ли сможет показать Украине что-то принципиально новое.

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