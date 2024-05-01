Сейчас чиновники с новой опекуншей решают вопрос о коррекции зрения девочки.

Дочь старейшей роженицы Украины Валентины Подвербной Анна уже несколько недель проживает в новой семье в Чернигове.

Как сообщил заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш в комментарии Суспильному, временную опеку над девушкой взяла на себя давняя знакомая семьи Подвербных, 50-летняя соседка Елена. В новой семье девочка чувствует себя счастливой.

Елена вместе с Валентиной Подвербной посещала одну из религиозных организаций, поддерживала контакт с Анной и подала заявление о временной опеке над ней.

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"Она все это время поддерживала связь с Аней. Она написала заявление, чтобы взять под временную опеку ребенка. Еще до того момента, когда девочка попала в терцентр, у них с Еленой уже были дружеские отношения", - рассказал Блауш.

По словам чиновника, он поддерживает постоянный контакт с девочкой и регулярно общается с ней через социальную сеть Instagram. Блауш следит за процессом адаптации Анны к новой семье.

"Аня счастлива и очень хотела к ней. Ей с ней нравится с ней больше, чем с мамой. Они там вместе и уроки учат и занимаются... Насколько я получаю обратную связь от Ани - Аня счастлива", - рассказал он.

Девочка находится с Еленой уже в течение нескольких недель. Блауш пообщался по телефону с новой опекуншей.

"До сих пор открыт вопрос о коррекции зрения Ани и надо сделать еще ряд манипуляций до самой операции. Поэтому мы держим связь", - сообщил Блауш.

Что известно о скандале вокруг старейшей матери Украины и ее дочери

Подвербная родила Анну-Марию в 2011 году после искусственного оплодотворения. На тот момент женщине было 66 лет.

Этой весной вокруг старейшей матери Украины разгорелся скандал - ее 12-летняя дочь пожаловалась на издевательства матери, избиения и буллинг.

Подвербная обвинения отвергла и завила, что ее дочь якобы кто-то убеждает публиковать сообщения с жалобами на нее.

Впоследствии исполком Черниговского горсовета принял решение забрать дочь у 78-летней матери. С тех пор она находится в центре социально-психологической реабилитации под Черниговом. Затем суд постановил изъять ребенка у матери.

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