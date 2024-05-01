Евлаш отмечает, что эта атака направлена на запугивание и дестабилизацию обстановки.

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, чем российские оккупанты ударили по Одессе. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ночном обстреле Одессы.

"Враг сейчас выбрал себе ключевой целью город Одесса, как раньше он бил и продолжает бить, в том числе, по Харькову. Сейчас он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы города Одесса, в результате чего погибли и пострадали люди", - отметил Евлаш и добавил, что эта атака направлена на запугивание и дестабилизацию обстановки.

Спикер отметил, что баллистику сбить очень сложно. Он отметил, что Украине для этого нужно больше комплексов Patriot. По словам Евлаша, когда новые "Петриоты" появятся, украинцы узнают об этом из сводок.

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Также на вопрос о ситуации в море, спикер отметил, что сейчас в акватории Черного и Азовского морей значительно снизилась активность вражеской авиации.

Кроме того, относительно ночной вспышки в небе над Украиной, и что якобы это был метеорит, Евлаш отметил, что сейчас Воздушные силы ожидают информацию об этом.

Удар по Одессе - последние данные

Как сообщал УНИАН, 29 апреля российские оккупанты обстреляли Одессу, в результате чего погибли пять человек и собака. Ранения получили 32 человека, в том числе двое детей и беременная женщина.

Ночью сегодня, 1 мая, враг ударил по Одессе баллистическими ракетами. Сообщалось о гибели трех человек, еще трое получили ранения. В результате удара была повреждена гражданская инфраструктура.

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