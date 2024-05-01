Повреждены жилые дома, учебное заведение и представительство омбудсмена.

В Одессе из-за ракетной атаки, которой город подвергся в ночь на 1 мая, есть раненые и убитые, повреждены дома, проводят контрдиверсионные мероприятия по поиску возможных приспешников российских террористов.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в ночь на 1 мая враг нанес очередной удар по Одессе баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма. В результате попадания подверглись разрушениям административные и жилые здания, медицинское и учебное заведения.

"С ночи ведутся работы по устранению последствий атаки. Информация о пострадавших и погибших уточняется", - рассказали в ВСУ. Также отмечается, что продолжаются контрдиверсионные мероприятия по поиску и установлению возможных приспешников российских террористов.

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Директор одной из городских больниц Денис Себов рассказал журналистам, что в это медицинское учреждение ночью доставлен 42-летний мужчина, который получил из-за ракетной атаки множественные ранения, перелом бедра, есть подозрение на другие травмы, в частности, - разрыв селезенки. Сейчас после оперативного вмешательства пострадавший в тяжелом состоянии в реанимации. Врач добавил, что в этом же заведении остаются десять пострадавших в результате ракетного удара 29 апреля, среди них два человека в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двух пациентов удалось стабилизировать, но они все еще в отделении интенсивной терапии.

В пресс-службе мэрии рассказали, что из-за ракетных ударов повреждены здания на территории Приморского района города - выбиты двери, окна и т.д. Сегодня утром начал работать оперативный штаб на улице Канатной, где предоставляют консультации по оформлению материальной помощи на замену выбитых окон и дверей.

Среди поврежденных зданий - помещение, где находится местное Представительство украинского омбудсмена. На момент попадания в помещении не было ни работников, ни заявителей, поэтому никто не пострадал. Представительство омбудсмена пока работает в телефонном режиме, поскольку идет работа над ликвидацией последствий обстрела.

"Однако для того, чтобы принимать посетителей и возобновить работу, нам нужно время. Мы уже работаем над ликвидацией всех последствий обстрела. Сейчас в наше Представительство (Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, - Ред.) можете обращаться по телефону +380973460828", - сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что это уже четвертое Представительство, которое подверглось разрушениям из-за россиян. До этого такое случалось в Харькове, Виннице и Херсоне.

В Одесской ОВА отметили, что в связи с трагедией, которая произошла из-за ракетных ударов и привела к гибели людей, 2 мая в регионе объявлено днем траура.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 мая в Одессе прогремели взрывы. Позже глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате атаки врага погибли три человека, еще трое ранены. Он также заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Фиксируют повреждения гражданской инфраструктуры.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, враг сейчас выбрал себе ключевой целью Одессу. В ночь на 1 мая оккупанты атаковали город тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" - их запустили по густонаселенным районам города.

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