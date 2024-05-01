Отмечается, что обеспокоенность по поводу спроса на сырую нефть вызывает инфляция.

Цены на нефть падают третий день на фоне растущих надежд на соглашение о прекращении огня на Ближнем Востоке и роста запасов и добычи сырой нефти в США.

Издание Reuters пишет, что июльские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 70 центов, или 0,8%, до 85,63 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate в июне подешевела на 75 центов, или 0,9%, до 81,18 доллара за баррель.

Ожидания, что Израиль и ХАМАС достигнут соглашения о прекращении огня, привели к снижению цен на нефть. Также давление на цены оказали увеличение запасов сырой нефти в США и рост предложения сырой нефти.

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Добыча в США выросла до 13,15 млн баррелей в сутки в феврале с 12,58 млн баррелей в сутки в январе, что является самым большим ежемесячным ростом примерно за 3,5 года.

"Сохраняющиеся признаки инфляции также вызывают обеспокоенность по поводу спроса на сырую нефть. Это происходит в преддверии автомобильного сезона в США, где спрос на бензин сильно растет", - говорят аналитики ANZ.

По данным исследования Reuters, объем добычи нефти в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизился на 100 тысяч баррелей в сутки в апреле до 26,49 млн баррелей в сутки, чтобы предотвратить дальнейшее падение нефти.

Исследование отразило снижение экспорта из Ирана, Ирака и Нигерии на фоне продолжающегося добровольного сокращения поставок некоторыми членами, согласованными с более широким альянсом ОПЕК+.

Цены на нефть - последние новости

29 апреля сообщалось, что цены на нефть снизились: в том числе из-за запланированных переговоров между Израилем и группировкой ХАМАС, что, по мнению экспертов, снижает шансы на дальнейшую эскалацию.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 1 долл, или 1,1%, до 88,50 долл за баррель. В то же время фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 84 цента, или на 1%, до 83,01 долл за баррель.

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