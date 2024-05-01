Детали раскрываются в совместном коммюнике G7.

Министры энергетики стран G7 договорились снижать зависимость от российской продукции в сфере ядерной энергетики.

Об этом говорится в коммюнике, сделаном по итогам встречи министров по вопросам климата, энергетики и окружающей среды. Лидеры G7 заявили:

"Мы подтверждаем обязательства лидеров G7 уменьшить зависимость от гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, из России, включая содействие созданию диверсифицированной цепочки поставок топлива, свободной от российского влияния, а также помощь странам, которые стремятся диверсифицировать свои поставки". Видео дня

Также в G7 осудили захват Россией украинской Запорожской АЭС и ее милитаризацию, что создает серьезные риски для ядерной безопасности и имеет последствия для более широкого международного сообщества.

Ситуация в ядерной энергетике

Издание The Times писало, что Запорожская АЭС может стать новым оружием Путина. Отмечается, что для поддержки усилий МАГАТЭ и ООН нужно создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС, чтобы предотвратить еще одну огромную экологическую и гуманитарную катастрофу.

Администрация Джо Байдена рассматривает вопрос запрета импорта в США обогащенного российского урана через исполнительную власть, поскольку усилия Конгресса по блокированию поставок реакторного топлива пробуксовывают.

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