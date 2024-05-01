Первые три места занимают устройства Asus, iQOO и Red Magic.

Самый известный бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг самых мощных Android-смартфонов – за апрель 2024 года. И в нем нет ни одной модели на базе MediaTek: весь топ-10 оккупировали смартфоны с процессором Qualcomm.

Прямо сейчас самое мощное "железо" предлагает Asus ROG 8 Pro. Он работает на топовом чипе Snapdragon 8 Gen3 и в тестах AnTuTu набирает более 2,12 млн. баллов. Он с легкостью запускает все игры на максимальных настройках графики. Кроме того, аппарат оборудован продвинутой системой охлаждения, которая помогает девайсу не троттлить при нагрузках.

Все остальные модели в топ-10 базируются на устаревшем Snapdragon 8 Gen 2. Это объясняется методикой подсчета: AnTuTu учитываются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитываются результаты не менее 1000 тестов – модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.

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Таким образом в десятку лидеров вошли iQOO 12, Red Magic 9 Pro+, vivo X Fold 3 Pro, vivo X100 Pro, iQOO 12 Pro, iQOO Neo 9 Pro, Oppo Find X7 Ultra и vivo X100. Как видно, в топ-10 нет ни одной модели Xiaomi или Samsung.

К слову, ROG Phone 8 Pro не только самый мощный смартфон на сегодня, но и самый автономный. Тесты показали, что аппарат Asus способен протянуть на одном заряде при активном использовании почти 19 часов, а быстрая зарядка на 65 Вт восполняет батарею с 0 до 100% за 50 минут.

А у Google скоро выйдет новый бюджетник Pixel 8a, который предложит что-то уникальное. Он будет получать обновления семь лет, то есть до 2031. Сегодня такую длинную поддержку можно найти только в парочке флагманских моделях.

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