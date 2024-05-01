Как спустить воздух с батарей: пошаговая инструкция

Узнайте, как развоздушить батареи старого или нового образца.

Бытовые системы отопления в домах зачастую не требуют сливания воды на летний период, так как вся вода сливается с батарей через централизованную отопительную станцию. Тем самым с весны и до самой осени батареи стоят пустые, наполненные воздухом. Однако с приходом отопительного сезона, они нуждаются в обязательном развоздушивании.

Не каждый пользователь знает, как спустить воздух с батарей и как развоздушить батарею без последствий самостоятельно. В этой статье разберемся, как спустить воздух с батарей в квартире без вызова мастера.

Как спустить воздух с чугунных батарей

Типы отопительных систем с ходом развития технологий претерпевали различных изменений не только в конструкции, а также и в материалах. Раньше то, как спустить воздух с старых батарей, изготовленных из чугуна, знал каждый житель в квартире, однако со временем системы развоздушиваний стали более изощренными, а материал батарей изменился.

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Если у вас в квартире установлены батареи из чугуна, с огромной вероятностью они будут содержать клапан для стравливания воздуха, с которым следует провести следующие действия:

Открыть клапан

Дождаться начала стравливания

Стравливать до появления воды

Закрыть клапан

Данный метод поможет спустить воздух с батарей без особых усилий, не утруждая себя вызовом техника на дом. Так как спустить воздух с батареи старого образца без инструмента не получится, вам может понадобиться разводной ключ, либо его аналог, или же отвертка - в зависимости от устройства выпускного клапана.

Производить манипуляции по развоздушиванию следует аккуратно и осторожно, ведь воздух в системе находится под давлением

Как спустить воздух с новых батарей

Современные отопительные батареи практически все устроены таким образом, что в сезонном развоздушивании не нуждаются, либо развоздушивание можно произвести самостоятельно без применения инструмента. Так как правильно спустить воздух с батарей будет задачей простой, справиться с ней можно очень быстро, для этого осмотрите батарею на наличие выпускной системы, далее следует:

Открыть заглушку системы

Дождаться начала стравливания

Стравливать до появления воды

Закрыть заглушку системы

Если же отопительная система и батарея устроены таким образом, что давление воздуха в них стравливается автоматически, единственное, что вам остается - это следить за исправностью этого механизма.

Что будет, если не спускать воздух из батарей

Батареи в системе бытового отопления нагреваются за счет циркуляции горячей воды. В случае если не производить развоздушивание, поток воды не сможет пробраться из за скопившегося воздушного пузыря, что в свою очередь закупорит систему и оставит все следующие по системе трубопровода батареи без воды, а следовательно они будут холодными.

Спуск следует проводить медленно и плавно, сбрасывая воздух постепенно до появления воды. Так как понять что весь воздух вышел из батареи не сложно, предварительно подготовьте полотенце или салфетку - она вас выручит, когда из батареи пойдет вода.

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