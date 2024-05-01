Московская армия также продвигается вперед, стремясь захватить как можно больше территории до прибытия западной помощи.

Россия усиливает штурмы Часового Яра - важного опорного пункта ВСУ на востоке Украины. Зато истощенные и недостаточно оснащенные украинские бригады пытаются удержать позиции в ожидании военной помощи США.

Как говорится в материале Financial Times, в последние недели Россия развернула возле города до 25 000 военных. В других горячих точках вдоль линии фронта московская армия также продвигается вперед, стремясь захватить как можно больше территории до прибытия западной помощи.

Центр притяжения

"Ситуация на передовой обострилась", - заявил в воскресенье главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский. Видео дня

Часов Яр рассматривают как ключевую награду для Москвы, а старшее украинское командование утверждает, что российский генштаб приказал своим войскам захватить его до 9 мая. Значение маленького города скорее стратегическое, чем символическое, говорят аналитики и украинские военные.

Отступление украинцев из Часового Яра могло бы поставить под угрозу всю оборону Донецкой и Луганской областей, известных вместе как Донбасс. Город, расположенный на вершине холма, является одним из последних природных барьеров для Украины, защищающий важные магистрали снабжения, а в 30 километрах к северу - город Краматорск.

"Часов Яр является центром притяжения линии обороны в регионе", - сказал Виктор Кевлюк, военный аналитик Центра оборонных стратегий, киевского экспертного центра безопасности.

По словам представителя 26-й артиллерийской бригады, дислоцированной в городе, российская авиация ежедневно бьет по городу десятками планирующих авиабомб. Эти бомбы советской эпохи модернизированы крыльями и навигационными системами, что позволяет России лучше нацеливаться на украинские позиции. Во время удара планирующая бомба может оставлять воронки шириной до 20 метров и глубиной до 6 метров.

Обе стороны сейчас борются за контроль над Богдановкой и Ивановским - двумя селами, расположенными на флангах города. Российские войска пока не могут войти в сам город.

Оборона Часового Яра в значительной степени держится на канале шириной 30 метров, пролегающем вдоль восточной окраины города. Сооружение советских времен, которое использовалось для отвода воды из реки Донец для снабжения металлургической промышленности региона, является готовым препятствием для проезда бронетехники. Российские войска понемногу приближались к каналу.

Мост через канал соединяет основную часть города с небольшим жилым районом Канал. Туда ненадолго заходили оккупанты. Мост разрушен ударами артиллерии.

Впрочем, есть два участка канала общей длиной около 1,5 км, которые стали "удобными местами для российских штурмов", говорит Кевлюк. Вражеские силы "очень сильно атаковали здесь последние две недели, пока безуспешно".

Битва за Часов Яр обостряется

Леса, покрывающие склоны холмов Часового Яра, также стали ареной ожесточенных боев.

"Использовать ударные дроны в лесу непрактично; ветки и листья не позволяют нам поражать цель, которая нас интересует. Но у нас есть другие беспилотники, которые могут сбрасывать боеприпасы, например тяжелый дрон-бомбардировщик "Баба-Яга", - рассказал Юрий Федоренко, командир батальона "Ахиллес", украинского подразделения беспилотников, работающего в этом районе.

Взятие или обход Часового Яра позволило бы российской артиллерии, беспилотникам и планирующим бомбам угрожать более уязвимому городу Константиновка. Москва также сможет нарушить или полностью перекрыть линии снабжения, проходящие через город, который Украина использует для соединения оборонительных усилий в северной и южной частях Донбасса.

Почти год понадобился российским военным, чтобы продвинуться на шесть километров от разрушенного Бахмута к окрестностям Часового Яра. Но недавнее продвижение было более быстрым: российские подразделения, расположенные дальше на юг, менее чем за две недели продвинулись вперед на глубину семь километров, чтобы захватить село Очеретино.

"Полигон, который россиянам удалось охватить за последние несколько месяцев, был хорошим оборонительным рубежом для Украины. Теперь Россия могла бы продвигаться быстрее. Кроме того, взятие Часов Яра значительно усложнит защиту других территорий", - сказал Роб Ли, военный аналитик и старший научный сотрудник программы Евразии Института внешней политики.

Город-крепость

Недавние российские успехи у Часового Яра только усилили значение города. Если российским войскам под Очеретино удастся завоевать дорогу, ведущую на Константиновку, то "вся линия обороны" в этом районе окажется в окружении, сказал украинский офицер и бывший комбриг Николай Мельник.

"Я уверен, что украинское политическое и военное руководство осознает эту проблему и работает над ее решением", - сказал Мельник.

Часов Яр по большей части превратился в военную крепость. Несколько десятков гражданских все еще остаются жить в городе под постоянными обстрелами.

"Сейчас туда ехать слишком опасно. Это лотерея. Эти дни единственный способ поехать на восточные районы, если идет дождь, чтобы дроны не могли летать", - рассказал житель города Евгений Ткачев, который приезжает в город на грузовике с гуманитарной помощью.

Аналитики, а также украинские военные ожидают, что Россия усилит свои атаки в ближайшие дни, пытаясь использовать свое преимущество до того, как оружие США на сумму 61 миллиард долларов попадет на линию фронта.

"Противник понимает, что у Украины не хватает самолетов, не хватает зенитных систем и боеприпасов, что у нее не так много бронетехники, как у них", - сказал Федоренко.

Но, добавил он, Россия также "понимает, что наши партнеры приняли очень важное решение и скоро мы получим нужное нам оружие. Поэтому следующие полтора месяца враг будет давить как можно сильнее".

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты замедлили продвижение и готовят резервы, чтобы попытаться наступать в направлении Торецка.

В отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что 30 апреля в районе Авдеевки российские войска впервые за несколько дней не осуществили никаких подтвержденных наступлений. На направлении Бахмут-Часов Яр российские войска совершили больше атак, чем возле Авдеевки.

За прошедшие сутки на фронте произошло 122 боевых столкновения. Активно россияне штурмуют на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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