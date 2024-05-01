Это похолодание будет довольно длительным.

В Украине ожидается довольно сильное и длительное похолодание. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

"В первой декаде произойдет ощутимое похолодание, которое продлится ориентировочно до середины месяца, после чего температура начнет постепенно повышаться", - сообщил эксперт. Видео дня

По его словам, особенно прохладными ожидаются ночи. В ряде областей, кроме южной части Украины и Крыма, возможны заморозки на поверхности почвы, а в западных, северных и восточных областях местами в воздухе до -3 °С.

Заморозки в Украине - прогноз на Пасху

По данным Игоря Кибальчича, первые заморозки в мае ожидаются уже в конце текущей недели. 5 числа в центральных, южных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди и отдельные грозы. Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, а в северных областях местами заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0...-3 °С. Днем на Пасху воздух прогреется до +13...+18 °С, на Закарпатье и юге Одесской области - до +22 °С.

Изменение погоды в Украине - что известно

Первые несколько дней мая в Украине будут теплыми, преимущественно сухими и солнечными. Осадки ожидаются только 2 мая на крайнем юге. Однако уже в конце недели, 4 мая, погода начнет меняться. Небольшие кратковременные дожди и грозы, по данным Укргидрометцентра, пройдут ночью на Закарпатье, а днем - и в большинстве регионов на Правобережье.

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